Un commando di sei uomini con il volto coperto ha messo a segno un audace furto all’interno della Galleria Mancini, nel cuore del centro di Avellino. L’obiettivo dei ladri è stata la Gallery Boutique, noto punto vendita di abbigliamento di lusso. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito con rapidità e precisione, riuscendo a impossessarsi di abiti griffati per un valore stimato di circa 40 mila euro. Dopo il colpo, la banda è fuggita a bordo di tre automobili, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

I carabinieri di Avellino hanno avviato un’indagine immediata. Gli investigatori stanno esaminando le riprese delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di residenti e commercianti per identificare gli autori del furto.

Gli inquirenti non escludono che il colpo possa essere stato pianificato nei dettagli, considerata la tempistica dell’azione e la conoscenza dei movimenti nella zona. La pista principale rimane quella di una banda organizzata specializzata in furti di beni di lusso.