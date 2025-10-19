Una tragica notte sulle strade del centro Sardegna: Nicola Atzori, ventenne di Ghilarza, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nelle campagne di Nughedu Santa Vittoria. L’auto su cui viaggiava insieme a tre amici si è schiantata contro un albero dopo aver perso il controllo in curva.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 del mattino, lungo una strada provinciale a pochi chilometri da Ghilarza.

Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Tiguan con a bordo i quattro giovani, di ritorno da una festa in un paese del centro Sardegna, avrebbe urtato il guardrail per poi finire contro un albero e ribaltarsi.

L’impatto è stato violentissimo. Nonostante i soccorsi immediati, per Nicola Atzori non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre ragazzi sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Nuoro e Oristano, dove restano ricoverati con diverse ferite.

Il dolore di una comunità

La notizia della morte di Nicola ha gettato Ghilarza e i paesi vicini nel dolore. Il giovane, da poco diplomato e in cerca di lavoro, era molto conosciuto e amato per la sua passione per il basket, sport che praticava con costanza.

L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Atzori, sconvolta dalla perdita improvvisa del figlio.

Cordoglio e lutto cittadino

Il Comune di Ghilarza ha espresso profondo cordoglio e ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni in segno di rispetto e vicinanza ai familiari.

Sui social, decine di messaggi ricordano Nicola come “un ragazzo solare e generoso”, mentre il paese si prepara a salutare una giovane vita spezzata troppo presto.