Ha strappato il telefono di mano a una turista mentre stava scattando un selfie in piazza Porta Capuana, nel centro di Napoli, ma è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo. In manette è finito un 34enne con precedenti di polizia, accusato di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento di un agente fuori servizio

A notare la scena è stato un poliziotto della Questura di Belluno, libero dal servizio, che ha visto la vittima inseguire l’uomo dopo il furto. L’agente si è lanciato all’inseguimento ed è riuscito a raggiungere il 34enne, che però, nel tentativo di fuggire, gli ha sferrato un calcio riuscendo a far perdere temporaneamente le proprie tracce.

Le indagini e l’arresto

Le pattuglie dei Falchi della Squadra Mobile si sono immediatamente messe sulle tracce del fuggitivo. Grazie alle descrizioni fornite dal poliziotto e alla foto scattata pochi istanti prima del furto, che ritraeva l’uomo mentre si avvicinava alle turiste, i Falchi sono riusciti a rintracciarlo in corso Garibaldi.

Il 34enne è stato fermato e arrestato, mentre il telefono rubato è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.

Custodia cautelare in carcere

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per verificare se il 34enne sia responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nella stessa zona.