La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, nella seduta di ieri, gli indirizzi progettuali per gli “Interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona”. Si tratta di dodici principi cardine che orienteranno la progettazione del futuro impianto sportivo, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, sostenibilità e fruibilità per eventi sportivi e non sportivi.

I 12 principi guida del progetto

Nuova configurazione del primo anello dello stadio, per migliorare visibilità e comfort.

Realizzazione di Skybox, Field Box e posti VIP nella Tribuna Centrale, in linea con gli standard internazionali degli stadi moderni.

Centraggio simmetrico del campo di gioco, per ottimizzare le geometrie visive e funzionali.

Adeguamento delle vie di esodo e di accessibilità, anche in funzione di eventi extra calcistici.

Aggiornamento dei servizi sanitari e delle aree di ristoro, nel rispetto delle normative vigenti.

Progettazione di una nuova copertura o estensione di quella esistente, per garantire una migliore protezione e comfort del pubblico.

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

Riutilizzo delle acque meteoriche per usi non potabili (servizi igienici, irrigazione), con una capacità stimata di oltre 25 milioni di litri all’anno.

Installazione di pannelli fotovoltaici e pellicole solari su un’area di oltre 27.000 mq.

Valutazione per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e produzione di 1 Megawatt di energia verde.

Realizzazione di spazi commerciali fino a 30.000 mq e di un possibile museo “Maradona Experience” dedicato alla storia dello stadio e del campione argentino.

Riqualificazione delle aree hospitality, per accogliere tifosi e ospiti in ambienti moderni e funzionali.

Nuova progettazione di accessi e aree logistiche, tra cui:

liberazione di via Tansillo (800 mq) e recupero dei parcheggi sotterranei lato tribune;

creazione di un nuovo accesso per mezzi pesanti tra curva B e via Claudio;

interventi di mitigazione acustica per le zone residenziali adiacenti.

Recupero e valorizzazione dei parcheggi interrati, con:

riapertura del parcheggio lato tribune (26 posti auto e moto);

recupero del parcheggio con accesso da via Claudio e uscita su piazzale Tecchio (circa 200 posti).

Opzione di riduzione dei lavori, nel caso in cui l’impianto venga destinato prevalentemente a eventi sportivi, congressuali o di spettacolo.

Un progetto per la città e la sostenibilità

L’intervento mira a trasformare lo Stadio Diego Armando Maradona in una struttura moderna, efficiente e sostenibile, capace di accogliere eventi sportivi, culturali e musicali di livello internazionale, nel pieno rispetto dell’ambiente e del tessuto urbano circostante.