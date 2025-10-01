Un gesto di solidarietà ha trasformato un matrimonio napoletano in un momento di forte partecipazione emotiva. Due giovani sposi partenopei hanno infatti deciso di devolvere parte dei regali ricevuti – le tradizionali “buste” – a sostegno della popolazione di Gaza, colpita dalla guerra.

L’ingresso con bandiera e cartello “Sos Gaza”

Durante il ricevimento, i novelli sposi hanno fatto il loro ingresso in sala portando con sé una bandiera della Palestina e un cartellone con un Iban dedicato alle donazioni. Davanti agli invitati hanno tenuto un discorso sulla tragedia che sta colpendo la Striscia, riuscendo a commuovere molti dei presenti.

La scelta annunciata agli invitati

Al termine dell’intervento, la coppia ha annunciato la decisione di destinare una parte delle offerte raccolte per le nozze alla causa palestinese, invitando amici e parenti a fare altrettanto.

Il rilancio di Borrelli sui social

L’episodio è stato segnalato da un cittadino al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha infatti condiviso la notizia sui social accompagnandola con un breve video della cerimonia.

“Questa è la Napoli che ci piace”, ha commentato il parlamentare, mostrando le immagini in cui gli sposi, visibilmente emozionati, parlano agli ospiti accanto a un tappeto con i colori della Palestina e al cartello con la scritta “Sos Gaza”.