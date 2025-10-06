Un banale incidente stradale si è trasformato in una violenta sparatoria all’alba di ieri a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli. Un giovane di 20 anni, Pietro Santonastasio, incensurato, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe.

Dall’incidente alle pistolettate

L’episodio si è verificato poco dopo le 5 del mattino in via Diacona, all’incrocio con via Fratta. Santonastasio, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, stava verificando i danni quando ha notato di essere ripreso da un ragazzo con il cellulare. La sua reazione è stata immediata e rabbiosa: «Che tieni da filmare? Fatti i fatti tuoi!».

Pochi minuti dopo, il giovane che lo aveva ripreso – un sedicenne già noto alle forze dell’ordine per una rapina – sarebbe sceso in strada armato di pistola e avrebbe esploso due colpi contro il ventenne, colpendolo alle gambe.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della compagnia Stella e della stazione di Secondigliano sono giunti rapidamente sul posto. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Le prime versioni fornite da Santonastasio sono apparse contraddittorie e reticenti, ma gli investigatori sono riusciti in poche ore a individuare il presunto autore del raid.

Il sospettato rintracciato in un B&B

Il ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai militari in un B&B della zona, dove aveva cercato rifugio. Al momento è stato denunciato a piede libero, mentre la Procura per i Minorenni valuterà nei prossimi giorni eventuali misure cautelari.

Restano in corso ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare se la vittima procederà al riconoscimento formale del suo aggressore.