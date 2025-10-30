Attimi di tensione nel pomeriggio in via Vespucci a Napoli, dove è stata segnalata un’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse pattuglie della polizia per verificare quanto accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

Al momento non si registrano persone ferite, ma la segnalazione ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico veicolare nella zona, particolarmente congestionata a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e della curiosità dei passanti.

Le indagini sono in corso per accertare l’origine e la provenienza degli spari.