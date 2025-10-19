Attimi di terrore ieri sera a Nola, in provincia di Napoli, dove un gioielliere è stato rapinato dell’incasso mentre rientrava a casa. I malviventi, dopo una colluttazione, hanno sparato alcuni colpi di pistola prima di fuggire con il bottino.

L’agguato

L’episodio si è verificato in piazza Lago di Como, nei pressi dell’abitazione della vittima.

Secondo quanto riferito dal gioielliere agli agenti del Commissariato di Polizia di Nola, due uomini lo avrebbero seguito fin sotto casa, tentando di strappargli il borsello contenente l’incasso della giornata e le chiavi del negozio.

Di fronte alla reazione dell’uomo, uno dei rapinatori ha estratto un’arma da fuoco ed ha esploso almeno un colpo, che si è conficcato nel battiscopa dell’androne del palazzo. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

La fuga e le indagini

Dopo aver strappato il borsello, i due aggressori sono fuggiti a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica della rapina.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e verificando se i due malviventi abbiano pedinato la vittima già all’uscita dal negozio.

Nessun ferito ma tanta paura

Il colpo, avvenuto in una zona residenziale della città, ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

La Polizia non esclude che i rapinatori facciano parte di un gruppo specializzato nei colpi ai danni di commercianti seguiti dopo la chiusura delle attività.

Le indagini proseguono senza sosta per individuare i responsabili del gesto, che hanno trasformato un normale rientro a casa in una notte di paura nel cuore di Nola.