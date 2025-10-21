Torna alta la tensione ad Afragola, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata si è verificata una sparatoria davanti a un bar in via Sportiglione, nella zona del Parco Sant’Antonio.

Secondo una prima ricostruzione ancora in via di definizione, un uomo si sarebbe fermato davanti al locale e avrebbe aperto il fuoco, puntando l’arma verso l’interno della “Caffetteria del Parco”.

Il bilancio provvisorio è di un ferito, trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, e di un secondo uomo colpito di striscio a un orecchio, le cui condizioni non destano preoccupazione.

Gli spari, almeno sette in rapida successione, sono stati esplosi intorno alle 23.40: alcuni proiettili si sono conficcati nei pilastri dell’edificio, altri bossoli sono stati repertati sull’asfalto.

L’agguato e le prime indagini

Dopo aver sparato, il responsabile si sarebbe dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi scientifici, repertando diversi bossoli e ogive. Le forze dell’ordine hanno inoltre ascoltato i testimoni presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato.

Ipotesi al vaglio

Al momento nessuna pista è esclusa, ma tra le ipotesi più accreditate figura quella di un regolamento di conti riconducibile alla criminalità organizzata locale.

Gli investigatori ritengono che i colpi non siano esplosi a scopo intimidatorio, ma diretti verso un obiettivo preciso, che l’autore dell’agguato probabilmente sapeva di trovare all’interno del bar o nelle immediate vicinanze.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, proseguono senza sosta per identificare il responsabile e chiarire il movente della sparatoria.