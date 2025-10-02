Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli contro il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni residente a Nola per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Il sequestro
Durante un controllo presso l’abitazione dell’indagato, gli agenti del Commissariato di Nola hanno trovato:
2 involucri di cocaina;
1 involucro di marijuana, tutti ben occultati.
Ritenendo possibile la presenza di ulteriori prove, la polizia ha esteso la perquisizione a un deposito di proprietà dell’uomo nel comune di Saviano. Qui sono stati rinvenuti:
97 grammi circa di marijuana;
93 grammi circa di hashish;
vario materiale per il confezionamento della droga.
L’arresto
A seguito del rinvenimento, il 40enne è stato tratto in arresto dagli operatori e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno della Questura di Napoli nel contrasto dei fenomeni di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.