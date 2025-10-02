Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli contro il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni residente a Nola per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

Durante un controllo presso l’abitazione dell’indagato, gli agenti del Commissariato di Nola hanno trovato:

2 involucri di cocaina;

1 involucro di marijuana, tutti ben occultati.

Ritenendo possibile la presenza di ulteriori prove, la polizia ha esteso la perquisizione a un deposito di proprietà dell’uomo nel comune di Saviano. Qui sono stati rinvenuti:

97 grammi circa di marijuana;

93 grammi circa di hashish;

vario materiale per il confezionamento della droga.

L’arresto

A seguito del rinvenimento, il 40enne è stato tratto in arresto dagli operatori e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno della Questura di Napoli nel contrasto dei fenomeni di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.