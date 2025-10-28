A Sarno (Salerno), la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e residente da tempo nella Piana del Sele, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Polizia

Gli agenti hanno sorpreso la donna lungo l’argine del fiume Sarno, sotto il ponte ferroviario, in compagnia di un uomo poi identificato come un cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale. Alla vista della Polizia, entrambi hanno tentato di fuggire in direzioni opposte.

La donna è stata rapidamente bloccata e, durante il controllo, è stata trovata in possesso di:

22 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 230 grammi;

10 involucri di cocaina per un totale di circa 50 grammi.

Il cittadino straniero, invece, è fermato dopo un inseguimento a piedi all’interno di un cantiere, grazie anche alla collaborazione di alcuni operai presenti sul posto.

Conseguenze giudiziarie

Su disposizione del pm di turno presso la Procura di Nocera Inferiore, la 31enne è arrestata in flagranza di reato e condotta al carcere di Salerno.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine della provincia di Salerno nel contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche in aree periferiche e lungo i fiumi.