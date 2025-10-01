Momenti di paura nella notte a Napoli, nel quartiere Santa Lucia, dove un uomo di 41 anni di origini ucraine è stato arrestato dai carabinieri dopo un gesto estremamente pericoloso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al culmine di una lite con la compagna, l’uomo ha infranto il vetro di una finestra dell’abitazione e ha lanciato all’interno una felpa data alle fiamme. L’incendio avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma la donna non ha riportato ferite.

L’allarme e l’intervento dei carabinieri

La chiamata al 112 è partita subito dopo l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno rapidamente ricostruito la dinamica dei fatti e bloccato l’uomo.

Il 41enne è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti e danneggiamento aggravato.

Una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia

L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta la pericolosità delle liti domestiche degenerative. Solo l’immediato intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.