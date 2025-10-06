Un grave episodio di irregolarità scoperto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, durante un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Nola lo scorso 18 settembre. Gli agenti hanno riscontrato che uno dei veicoli dell’autoscuola circolava senza copertura assicurativa ed era già sottoposto a sequestro amministrativo per la stessa violazione. Una condizione che, oltre a rappresentare un illecito, metteva a rischio la sicurezza degli allievi e degli altri utenti della strada.

La situazione è apparsa ancora più grave quando la polizia ha accertato che l’istruttore di guida stava svolgendo le lezioni con la patente scaduta e con saldo punti pari a zero. Il veicolo è immediatamente sequestrato e al titolare dell’autoscuola è inflitta una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.

L’episodio conferma l’importanza dei controlli sul territorio e richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada, soprattutto in contesti formativi come le autoscuole, dove la sicurezza dovrebbe essere prioritaria.