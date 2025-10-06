Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Somma Vesuviana a seguito delle dimissioni di 13 consiglieri su 24, determinando così la perdita della maggioranza necessaria al funzionamento dell’organo consiliare. A gestire la provvisoria amministrazione del Comune è nominata Commissario prefettizio il Viceprefetto Ida Carbone, in servizio presso la Prefettura di Napoli. Contestualmente, si è avviata la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

La nomina del Commissario prefettizio assicura la continuità amministrativa fino a nuove elezioni e consente di gestire le funzioni essenziali dell’ente in attesa della ricostituzione del consiglio comunale.