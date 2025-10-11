Momenti di tensione ieri mattina nella frazione Stampella di Ascea, in provincia di Salerno, dove un’equipe sanitaria del 118 è aggredita durante un intervento di emergenza. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe verificato mentre i soccorritori prestavano assistenza a una donna in difficoltà. A perdere il controllo sarebbe stato il figlio della paziente, che avrebbe rivolto insulti e minacce al personale sanitario, ostacolando le operazioni di soccorso.

In preda all’agitazione, l’uomo avrebbe anche colpito con un pugno uno specchietto dell’ambulanza, danneggiandolo. Nonostante il clima concitato e le intimidazioni, i sanitari sono riusciti a portare a termine l’intervento e a garantire l’assistenza necessaria alla paziente.

La vicenda è segnalata alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità penali a carico dell’aggressore.