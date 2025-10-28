Grave episodio di violenza ai danni del sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo. Questa mattina, durante lo svolgimento delle sue attività istituzionali, il primo cittadino è stato avvicinato da un individuo che ha rivolto insulti e calci nei suoi confronti. Il gesto, improvviso, è stato prontamente sedato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno garantito sicurezza e immediato contenimento della situazione.

L’aggressione avvenuta a Volla segue di poche ore un episodio simile a San Giuseppe Vesuviano, dove il sindaco Michele Sepe era stato minacciato tramite manifesti funebri affissi in città, suscitando grande allarme tra le istituzioni e la cittadinanza.

La reazione del sindaco Giuliano Di Costanzo

Attraverso un comunicato diffuso sui social, il sindaco Di Costanzo ha commentato l’accaduto:

«Un episodio improvviso e inaccettabile, che colpisce non solo me, ma anche il principio stesso di rispetto e civiltà su cui deve basarsi ogni comunità. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo. La violenza non è mai una risposta, e ancor meno può diventare uno strumento di confronto politico o personale. Chi sceglie l’aggressione, sceglie di mettersi fuori dal perimetro del dialogo e della democrazia».

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i cittadini che gli hanno espresso vicinanza e ha ribadito il suo impegno:

«Episodi come questo non mi intimoriscono e non mi distolgono dal mio dovere da sindaco. Continuerò a lavorare, con la stessa determinazione di sempre, al fianco dei cittadini onesti di Volla. Nessuna forma di violenza potrà fermare l’impegno di chi crede davvero nel servizio, nella legalità e nella forza della comunità».