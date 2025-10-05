Ha denunciato ai Carabinieri il furto del suo escavatore, sostenendo che fosse stato rubato dal deposito della sua ditta edile. In realtà era tutto inventato. Protagonista della vicenda un imprenditore 54enne di Visciano, che si è presentato in caserma raccontando di aver subito il colpo. Il suo atteggiamento, però, ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire la vicenda.

Dalle immagini della videosorveglianza comunale è emersa la verità: nel giorno del presunto furto l’escavatore era stato effettivamente spostato, ma alla guida c’era proprio il denunciante. Dopo circa un chilometro di marcia, il mezzo era stato parcheggiato in un altro capannone.

Convocato nuovamente dai Carabinieri, l’imprenditore ha ammesso tutto: aveva inscenato il finto furto perché non riusciva più a sostenere il pagamento delle rate del leasing. Per lui è scattata la denuncia per simulazione di reato.