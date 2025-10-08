Identificato l’uomo trovato senza vita lo scorso 25 settembre nei pressi del cimitero di Sessa Aurunca, dove si era tolto la vita impiccandosi a un albero. In un primo momento la sua identità era rimasta sconosciuta, poiché privo di documenti, e i Carabinieri avevano diffuso una fotografia per favorirne il riconoscimento.

Grazie a quell’immagine, alcuni ex colleghi hanno riconosciuto l’uomo: si tratta di un ex ispettore della Polizia penitenziaria, in pensione da alcuni anni, che aveva prestato servizio presso l’istituto penitenziario di Secondigliano, a Napoli.

Il cordoglio della Polizia penitenziaria

“La Polizia penitenziaria è in lutto – hanno dichiarato Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp, e Ciro Auricchio, segretario regionale –. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di un collega stimato, un professionista capace e un esempio di dedizione per tutti.”

L’uomo, ricordano i colleghi, era apprezzato per il suo spirito di abnegazione, la professionalità e il forte senso del dovere dimostrato durante gli anni di servizio.

Le autorità competenti hanno informato i familiari e avviato le procedure previste per la restituzione della salma.