Grave incidente stradale in provincia di Salerno. Un motociclista di 29 anni, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un mezzo agricolo avvenuto in località Isca del Molino, nel territorio di Santa Marina.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane stava percorrendo una strada di campagna a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un trattore.

Da quanto emerso, il mezzo agricolo sarebbe stato condotto dal padre della vittima, circostanza che rende la tragedia ancor più dolorosa per la comunità locale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane centauro, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale di Sapri ha chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto.

Il cordoglio della comunità

Demetrio Lettieri era molto conosciuto in zona, dove lavorava presso un maneggio locale. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Santa Marina, che si è stretta attorno alla famiglia in queste ore di dolore.