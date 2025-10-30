La penisola sorrentina è di nuovo in lutto per una tragedia della strada.

Umberto Schisano, 30 anni, originario di Sorrento, ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente mortale avvenuto in via delle Rose, a Piano di Sorrento. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto Triumph di grossa cilindrata, finendo contro il bordo del marciapiedi.

L’impatto è stato violentissimo: per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo nonostante l’arrivo dei soccorsi.

Il cordoglio del sindaco

Profondo il dolore espresso dal sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, che ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza alla famiglia della vittima:

«Una giovane vita spezzata, una tragedia che ci addolora profondamente.

Come ho ricordato in apertura della seduta del Consiglio comunale, a nome dell’intera amministrazione e di tutta la nostra città, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo che ha perso la vita ieri sera in via delle Rose».

L’intera comunità sorrentina si stringe intorno ai parenti e agli amici di Umberto, ricordato da chi lo conosceva come un ragazzo solare e appassionato di motori. Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.