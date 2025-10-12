Tragedia nella notte a Pozzuoli, dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto in località Lucrino. La vittima è Bruno Marotta, residente a Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria auto, che si è poi schiantata lungo la carreggiata. L’impatto è stato violento e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per Marotta non c’è stato nulla da fare.

Le parole del sindaco di Pozzuoli

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco Gigi Manzoni, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte del giovane concittadino:

«Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pozzuoli, il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 36 anni deceduto nella notte in un incidente stradale a Lucrino. In questo momento di profondo dolore, mi unisco alla famiglia e agli amici, esprimendo loro la mia più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze».

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo. Non si esclude che l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia o un malore improvviso possano aver contribuito al tragico epilogo.