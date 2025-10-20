Tragedia sulle strade di Capaccio Paestum. Nella serata di ieri, un grave incidente stradale è costato la vita ad Anna Palladino, 70 anni, residente nella città dei Templi. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500 condotta dalla donna si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda su cui viaggiavano due ragazze, rimaste ferite in modo lieve. L’impatto è avvenuto lungo una delle arterie principali del comune cilentano, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri.

La settantenne è soccorsa e trasportata in condizioni critiche all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove purtroppo è deceduta durante la notte a causa delle gravi lesioni riportate. I militari dell’Arma stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.