Un dramma si è consumato nel pomeriggio lungo l’Ofantina Bis, l’arteria che collega Avellino all’Alta Irpinia. Un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato da uno dei ponti che attraversano la zona di confine tra i comuni di Sorbo Serpico e Volturara Irpina, nei pressi di una cava. Il corpo è individuato e recuperato grazie all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, giunto sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri della Compagnia di Solofra. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e cercando di chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

Quel tratto della strada statale Ofantina Bis è tristemente noto per altri episodi simili avvenuti negli ultimi anni, che hanno segnato profondamente le comunità locali.