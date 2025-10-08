Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Saviano dopo le dimissioni di nove consiglieri su sedici assegnati all’Ente, determinando così la perdita del numero legale necessario al funzionamento dell’organo. Contestualmente, il Prefetto ha nominato commissaria prefettizia la viceprefetta Luigia Sorrentino, in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della gestione provvisoria dell’amministrazione comunale. È inoltre avviata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, come previsto dalla normativa vigente.

Con la formalizzazione delle dimissioni, si interrompe anticipatamente il mandato del sindaco Vincenzo Simonelli, eletto al ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, sostenuto da una coalizione composta da Progetto in Comune, Saviano al Centro e Partito Democratico.