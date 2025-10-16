Una serra di marijuana realizzata artigianalmente è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia nel giardino di un’abitazione privata.

A finire in manette è Antonio Capone, 35 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato nel cortile dell’abitazione una serra perfettamente attrezzata, dotata di impianto di illuminazione temporizzato e ventole di aerazione, installate per garantire le condizioni ottimali alla crescita delle piante.

All’interno, sono individuate sei piante di marijuana coltivate con cura.

Sequestrati oltre 4 chili di droga

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 800 grammi di infiorescenze di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, oltre a 3 chili e 300 grammi di sostanza in fase di essiccazione.

Il quantitativo complessivo sequestrato supera quindi i 4 chili di droga.

Arrestato per detenzione a fini di spaccio

Al termine delle operazioni, il 35enne è arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’arresto rientra nell’ambito delle attività di controllo e contrasto allo spaccio di droga disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, con particolare attenzione ai territori dell’area vesuviana.