Con l’avvicinarsi del 2025, arrivano nuove opportunità di viaggio per gli over 60, una fascia sempre più dinamica e attiva. Non solo pensionati: molti lavoratori maturi scelgono di viaggiare nel tempo libero, in Italia e all’estero, approfittando delle agevolazioni previste da compagnie ferroviarie, marittime e del trasporto pubblico.

Di seguito una panoramica completa dei principali bonus e sconti viaggio per gli over 60 aggiornati alle prossime stagioni.

Viaggi in treno: le offerte dedicate agli over 60

Il treno resta uno dei mezzi più convenienti per gli over 60, grazie alle numerose offerte dedicate dai principali operatori ferroviari.

Trenitalia

Offerta Senior: riservata ai titolari di CartaFRECCIA (rilasciata gratuitamente), consente sconti fino al 50% sui biglietti Intercity e Intercity Notte.

Promozione X-Go Over 60: agevolazioni su diverse tratte, valide in determinati periodi dell’anno.

Italo Treno

Offre sconti fino al 60% sulla tariffa Flex per viaggiare negli ambienti Smart e Prima. Le promozioni sono soggette a disponibilità e periodo di prenotazione.

Trenord (Lombardia)

Per chi ha compiuto 65 anni, sconto del 20% sulla corsa semplice all’interno della Tariffa Unica Regionale Lombardia.

Ulteriore riduzione del 25% sugli abbonamenti mensili e annuali, caricati sulla tessera “Io Viaggio” (valida 4 anni, costo 10 euro).

Gli sconti possono essere richiesti al momento dell’acquisto, sia online che presso le biglietterie.

Viaggi in aereo: le opzioni per gli over 60

Al momento non esistono bonus nazionali specifici per i voli aerei destinati agli over 60, ma alcune compagnie offrono vantaggi o servizi dedicati.

In passato Alitalia applicava sconti fino al 30% sui voli nazionali.

ITA Airways, la compagnia attuale, non prevede riduzioni tariffarie per età, ma offre assistenza gratuita e priorità d’imbarco per passeggeri anziani o con mobilità ridotta.

Alcune compagnie straniere e tour operator propongono tariffe “senior” o pacchetti viaggio per over 60, variabili in base alla destinazione e al periodo.

Viaggi in nave: sconti e promozioni 2025

Le compagnie marittime riservano agevolazioni interessanti per chi ha compiuto 60 anni, con offerte che includono biglietti, veicoli e sistemazioni.

Grimaldi Lines

Sconto del 20% sui viaggi che comprendono almeno un passeggero over 60, valido per le tratte verso Sardegna, Sicilia, Grecia e Spagna.

La promozione è attiva dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 e si applica anche a supplementi per cabina, animali e veicoli al seguito.

Anek Lines Italia

Sconto del 20% per tutti i passeggeri over 60, esteso anche ai veicoli a seguito (esclusi rimorchi).

MSC Crociere

Riduzione fino al 10% per chi ha compiuto 65 anni e prenota online, in base alla durata e al tipo di crociera scelta.

Trasporto pubblico locale: riduzioni e abbonamenti agevolati

Ogni azienda di trasporto pubblico locale (TPL) stabilisce autonomamente le proprie tariffe ridotte per over 60 e over 65.

Gli sconti variano generalmente dal 20% al 50% su biglietti singoli e abbonamenti mensili o annuali.

Per informazioni precise su requisiti e modalità di richiesta, è consigliabile consultare:

Il sito ufficiale dell’azienda di trasporto della propria città o regione;

Gli sportelli fisici o i numeri di assistenza clienti.