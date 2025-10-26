Un garage abusivo situato nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona è stato sequestrato dalla Polizia locale di Napoli durante i controlli straordinari effettuati in occasione della partita Napoli-Inter. L’intervento è condotto dagli agenti dell’Unità operativa investigativa ambientale, impegnati sabato nei servizi di verifica e prevenzione nell’area di Fuorigrotta.

Il sequestro del locale

Il locale, di circa 146 metri quadrati, risultava accatastato come deposito, ma era adibito abusivamente a parcheggio e privo della certificazione di prevenzione incendi.

Per il responsabile dell’attività sono scattate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro e la chiusura immediata della struttura.

Controlli a tappeto nell’area dello stadio

Nell’ambito delle stesse operazioni di controllo, la Polizia municipale ha elevato 134 verbali per violazioni al Codice della strada e disposto la rimozione di 110 veicoli in sosta irregolare nelle aree circostanti lo stadio.

Sono inoltre redatti 4 verbali per la violazione del divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, misura in vigore durante le manifestazioni sportive per motivi di sicurezza.

Durante i controlli sono anche denunciati tre parcheggiatori abusivi, sorpresi a gestire illecitamente la sosta dei veicoli dei tifosi.

Obiettivo: sicurezza e legalità durante gli eventi sportivi

L’operazione rientra nel piano di servizi straordinari predisposti dal Comune di Napoli e dalla Polizia locale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante gli eventi sportivi di grande affluenza.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree sensibili e ai fenomeni di abusivismo legati alle manifestazioni calcistiche.