Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è registrata alle 21:49 di questa sera in provincia di Avellino, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma è avvertito distintamente in numerosi comuni della Campania, in particolare ad Avellino, Napoli e nei Paesi Vesuviani, oltre che nell’area nolano-vesuviana. Molti residenti hanno riferito di aver percepito la scossa in modo netto, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Si tratta della seconda scossa significativa in meno di 24 ore: già nel pomeriggio di ieri la popolazione aveva avvertito un altro evento sismico con epicentro sempre nel territorio avellinese. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la Protezione Civile e i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare le verifiche di sicurezza.