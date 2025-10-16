Momenti di tensione ieri nei pressi del cimitero di San Marco Evangelista, nel Casertano, dove una lite di natura passionale è degenerata in violenza.
Un uomo di San Nicola la Strada, dopo aver scoperto la presunta relazione della moglie con un altro uomo, ha raggiunto il luogo dove si trovavano entrambi e ha dato vita a una furibonda aggressione.
L’aggressione e i danni all’auto
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – già protagonista di una scena di rabbia culminata con la distruzione dell’auto del presunto amante – avrebbe colpito quest’ultimo con un bastone, provocandogli alcune ferite prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Nel corso della colluttazione, anche la moglie sarebbe stata aggredita. L’auto del rivale è stata danneggiata.
L’intervento della Polizia
Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Maddaloni e della Questura di Caserta, che hanno bloccato l’aggressore e riportato la calma.
L’uomo ferito, pur colpito più volte, non versa in gravi condizioni ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario.
La denuncia
Il marito è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria, poiché trovato in possesso del bastone utilizzato durante l’aggressione.
La vicenda, legata a motivi sentimentali, ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i residenti della zona, già teatro di episodi di tensione in passato.