Momenti di tensione ieri nei pressi del cimitero di San Marco Evangelista, nel Casertano, dove una lite di natura passionale è degenerata in violenza.

Un uomo di San Nicola la Strada, dopo aver scoperto la presunta relazione della moglie con un altro uomo, ha raggiunto il luogo dove si trovavano entrambi e ha dato vita a una furibonda aggressione.

L’aggressione e i danni all’auto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – già protagonista di una scena di rabbia culminata con la distruzione dell’auto del presunto amante – avrebbe colpito quest’ultimo con un bastone, provocandogli alcune ferite prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel corso della colluttazione, anche la moglie sarebbe stata aggredita. L’auto del rivale è stata danneggiata.

L’intervento della Polizia

Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Maddaloni e della Questura di Caserta, che hanno bloccato l’aggressore e riportato la calma.

L’uomo ferito, pur colpito più volte, non versa in gravi condizioni ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario.

La denuncia

Il marito è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria, poiché trovato in possesso del bastone utilizzato durante l’aggressione.

La vicenda, legata a motivi sentimentali, ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i residenti della zona, già teatro di episodi di tensione in passato.