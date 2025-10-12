Un uomo di 56 anni, originario di Capua, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 333 a Bellona, nel Casertano. Secondo quanto ricostruito, il motociclista ha impattato frontalmente contro un’autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. L’urto è stato violento: il 56enne è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo.

Il conducente della vettura, una Jaguar, si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La salma della vittima è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia. Il conducente dell’auto è stato denunciato per omicidio stradale.