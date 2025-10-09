La Polizia di Stato di Salerno ha arrestato due persone ritenute responsabili di due furti con strappo commessi tra il capoluogo e Vietri sul Mare. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

I due indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate.

I fatti: borsa strappata a una passante e anziana ferita

Il primo episodio risale al 30 agosto scorso, quando nel centro di Salerno, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, i due avrebbero avvicinato una passante strappandole di mano la borsa prima di fuggire.

Pochi giorni dopo, un secondo episodio si è verificato a Vietri sul Mare, dove i sospettati avrebbero sottratto la borsa a una donna di oltre 80 anni, trascinandola per diversi metri. L’anziana, cadendo a terra, ha riportato la frattura dell’omero.

Le indagini

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori, ricostruendo i loro spostamenti e l’utilizzo della motocicletta impiegata nei due colpi.

Gli elementi raccolti hanno infatti portato la Procura di Salerno a richiedere e ottenere dal giudice l’emissione della misura cautelare.