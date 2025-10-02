Dramma questa mattina lungo la statale Aurelia, in direzione nord, all’altezza di Grosseto. Un grave incidente stradale ha coinvolto un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque.
I soccorsi
L’allarme è scattato poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente:
due elisoccorso,
diverse ambulanze,
forze dell’ordine e vigili del fuoco.
Dei cinque feriti, due sono stati trasferiti all’ospedale di Siena, due al Misericordia di Grosseto e uno al Careggi di Firenze. Le loro condizioni sarebbero gravi ma stabili.
Strada bloccata in direzione nord
La statale Aurelia è attualmente bloccata in direzione nord, con forti disagi al traffico e lunghe code. Le autorità raccomandano di evitare la zona e seguire i percorsi alternativi indicati dalla polizia stradale.
Indagini in corso
Le cause dell’impatto sono ancora da chiarire. Le prime ricostruzioni parlano di un violento scontro frontale tra i due mezzi, ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti.
Un altro incidente sulla Aurelia
L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza della statale Aurelia, una delle arterie più trafficate del centro Italia, già teatro in passato di numerosi incidenti mortali.