Dramma questa mattina lungo la statale Aurelia, in direzione nord, all’altezza di Grosseto. Un grave incidente stradale ha coinvolto un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque.

I soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente:

due elisoccorso,

diverse ambulanze,

forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Dei cinque feriti, due sono stati trasferiti all’ospedale di Siena, due al Misericordia di Grosseto e uno al Careggi di Firenze. Le loro condizioni sarebbero gravi ma stabili.

Strada bloccata in direzione nord

La statale Aurelia è attualmente bloccata in direzione nord, con forti disagi al traffico e lunghe code. Le autorità raccomandano di evitare la zona e seguire i percorsi alternativi indicati dalla polizia stradale.

Indagini in corso

Le cause dell’impatto sono ancora da chiarire. Le prime ricostruzioni parlano di un violento scontro frontale tra i due mezzi, ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Un altro incidente sulla Aurelia

L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza della statale Aurelia, una delle arterie più trafficate del centro Italia, già teatro in passato di numerosi incidenti mortali.