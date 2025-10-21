È di tre vittime il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto in Calabria, lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, un pullman e un’automobile si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo.

A perdere la vita sono stati Salvatore Primerano, 37 anni, la moglie Lucia Elisabetta Vellone, 28 anni, entrambi residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e Domenico Massa, 44 anni, loro amico e vicino di casa.

I soccorsi

La giovane coppia è morta sul colpo, mentre Massa è deceduto successivamente all’ospedale di Catanzaro, dove era trasportato d’urgenza con l’elicottero del 118.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti la Polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale sanitario, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza della carreggiata. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.