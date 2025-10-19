Tragedia lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa, nei pressi del casello di Grottaminarda. Un uomo di 62 anni, originario di Altamura (Bari), ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio.

La moglie, 53 anni, è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava viaggiando in auto diretta alla festa di un parente quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è rimasto coinvolto in un violento sinistro lungo la carreggiata in direzione Avellino.

All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente durante il trasporto al presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità temporaneamente rallentata.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la presenza di più ambulanze e l’assistenza dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Dolore e cordoglio

La notizia della morte del 62enne ha destato profonda commozione nella comunità di Altamura, dove la coppia era molto conosciuta. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio espressi sui social e dalle autorità locali.