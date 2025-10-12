Nella notte, un grave incidente stradale si è verificato in via Circumvallazione a Torre del Greco, nel napoletano. Secondo le prime informazioni, un’auto guidata da una ragazza di 21 anni e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Il centauro, un 28enne di Torre del Greco, ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Al momento si trova in prognosi riservata, con condizioni considerate critiche.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La polizia municipale e i soccorsi sanitari sono intervenuti prontamente sul luogo dello scontro, mentre la zona ha subito rallentamenti temporanei per consentire i rilievi e il trasporto del ferito.