Tragico incidente stradale questa mattina sulla via Salaria, all’altezza di San Giovanni Reatino. Due persone hanno perso la vita nello scontro avvenuto intorno alle 6 del mattino: tra le vittime c’è Matteo Branchinelli, tenente colonnello dei Carabinieri, 52 anni, e Mauro Stocchi, 36 anni, agricoltore originario di Pendenza di Cittaducale.

La dinamica ancora da chiarire

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Lo schianto è avvenuto lungo un tratto già noto per la sua pericolosità: appena tre settimane fa, nello stesso punto della Salaria, si era verificato un altro incidente mortale.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, mentre il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Chi era il tenente colonnello Matteo Branchinelli

Matteo Branchinelli aveva intrapreso la carriera nell’Arma dei Carabinieri nel 1996, dopo il servizio di leva. Dal 2021 era in servizio a Rieti come comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale.

All’inizio di ottobre 2025, aveva assunto un nuovo incarico a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della sua carriera aveva guidato la Compagnia dei Carabinieri di Frosinone e successivamente aveva prestato servizio nel ROS (Raggruppamento Operativo Speciale).

L’altra vittima: Mauro Stocchi

La seconda vittima, Mauro Stocchi, 36 anni, era un agricoltore molto conosciuto nella zona di Cittaducale, dove viveva e lavorava come coltivatore. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale.