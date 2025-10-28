Un inquietante manifesto funebre con una minaccia di morte è stato rinvenuto all’interno di una stanza del Comune di San Giuseppe Vesuviano, diretto a Michele Sepe, sindaco della città. Sul testo si legge, più o meno: «Se il sindaco non si dimette entro 5 giorni, muore».

Il contesto

Il primo cittadino, noto per la sua presenza attiva sul territorio e per i controlli di sicurezza effettuati anche in prima persona, si trova ora sotto tutela mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per individuare autori e movente della minaccia.

Solidarietà tra colleghi

A esprimere subito solidarietà è stato il collega sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, anche lui da anni impegnato insieme alla Polizia Municipale in controlli sul territorio:

«Solidarietà all’amico Sindaco di San Giuseppe Vesuviano Michele Sepe per le minacce di morte ricevute. I sindaci sono sempre più una categoria esposta e priva di tutele. Questi fatti dimostrano come il clima d’odio attorno a chi lavora ogni giorno per risolvere i problemi delle comunità abbia raggiunto un livello preoccupante».

Una categoria sotto pressione

L’episodio evidenzia la crescente vulnerabilità dei sindaci, spesso esposti a minacce e intimidazioni a causa del loro impegno diretto nella gestione dei problemi locali. La vicinanza istituzionale e pubblica rappresenta un segnale importante di sostegno ai rappresentanti delle comunità locali.