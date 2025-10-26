“Se potessi, commissarierei subito la Circumvesuviana.” Con queste parole il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato la situazione del trasporto pubblico in Campania, intervenendo a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali.

Secondo Salvini, la gestione attuale della Circumvesuviana, affidata alla Regione Campania, non garantisce standard adeguati di efficienza e qualità. “Una gestione diretta di Ferrovie dello Stato – ha dichiarato – offrirebbe ai cittadini campani un servizio nettamente migliore. Nel 2025 è inaccettabile che migliaia di pendolari debbano fare i conti ogni giorno con ritardi, guasti e disservizi.”

Il ministro ha aggiunto che il governo sta valutando soluzioni per migliorare il trasporto pubblico regionale: “Ci stiamo lavorando, perché la mobilità è un diritto e non può essere ostaggio di inefficienze locali.”

La Circumvesuviana, che collega Napoli ai principali comuni del Vesuviano e della Costiera Sorrentina, da anni è al centro di polemiche per ritardi cronici, mancanza di manutenzione e disagi per i passeggeri.