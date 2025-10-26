Capri finisce ancora una volta nel mirino dei ladri. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un furto lampo è stato messo a segno in una delle boutique di lusso di Via Camerelle, la celebre strada dello shopping caprese. Secondo le prime ricostruzioni, tre turisti stranieri, la cui identità è in fase di accertamento, sono entrati nel negozio fingendosi normali clienti. Dopo essersi divisi tra gli scaffali per osservare gli articoli esposti, i tre hanno agito in modo fulmineo: ognuno ha sottratto una borsa di valore, per un bottino complessivo di circa 30 mila euro.

In pochi minuti i ladri si sono allontanati, risalendo verso la Piazzetta per raggiungere il porto e tentare la fuga in aliscafo. Solo dopo alcuni istanti le commesse si sono accorte della sparizione dei preziosi accessori. Una di loro ha provato a inseguire i fuggitivi, mentre le colleghe hanno allertato le forze dell’ordine.

La Polizia del Commissariato di Capri è intervenuta immediatamente, predisponendo posti di blocco strategici nelle aree principali, in particolare a Marina Grande. Proprio qui una pattuglia è riuscita a fermare i primi due responsabili, bloccandoli prima che potessero imbarcarsi. Il terzo complice è stato arrestato poco dopo, mentre tentava di salire sull’aliscafo diretto a Napoli.

I tre sospetti sono stati condotti negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e per la raccolta delle testimonianze. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza a Capri, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi tentativi di furto e scippo. Un fenomeno che rischia di danneggiare l’immagine dell’isola, storicamente considerata una meta esclusiva e tranquilla per il turismo internazionale.