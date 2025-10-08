Colti in flagrante mentre tentavano di rubare circa cento bottiglie di liquore da un punto vendita Lidl in via Bruno Lombardi a Castel San Giorgio, tre uomini di nazionalità straniera sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. L’operazione risale a pochi giorni fa. Il personale del supermercato, insospettito dai movimenti del gruppo, ha dato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a fermare e perquisire i tre sospettati, tutti con precedenti penali.

Rito direttissimo e conferma della custodia

Dopo il fermo, i tre sono arrestati per furto aggravato e condotti presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dove si è tenuto il rito direttissimo.

L’episodio conferma l’efficacia delle attività di controllo e pattugliamento messe in campo dai Carabinieri tra la Valle dell’Irno e l’Agro nocerino-sarnese, territori che negli ultimi mesi sono interessati da numerosi tentativi di furto ai danni di attività commerciali.

Precedenti episodi

Lo stesso punto vendita, prima dell’estate, era già stato bersaglio di un maxi furto: in quell’occasione ignoti riuscirono a sottrarre circa 30mila euro in contanti da una cassaforte, eludendo il sistema di videosorveglianza e facendo perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio con servizi di prevenzione e vigilanza mirati, considerati fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i reati predatori nella zona.