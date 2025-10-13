Sorpreso all’alba mentre rubava uno stereo da un’auto parcheggiata in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo all’Arena.

Un 52enne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla libertà vigilata, è stato arrestato per furto aggravato e violazione degli obblighi imposti.

L’arresto all’alba

A notare l’uomo sono stati due carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, che si trovavano casualmente in zona.

I militari hanno visto il 52enne mentre riponeva in uno zaino uno stereo appena sottratto da un’auto in sosta.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire a bordo della sua e-bike, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato.

Lo stereo rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Il 52enne è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le misure cautelari da applicare.

Proseguono le verifiche dei carabinieri per accertare se il sospettato possa essere responsabile di altri furti su auto avvenuti nella stessa zona nelle ultime settimane.