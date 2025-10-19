Un furto insolito e sconcertante è avvenuto in una tabaccheria di Portici, dove un uomo, accompagnato dalla moglie e dalla figlia piccola, ha approfittato di un momento di distrazione del titolare per rubare un pacco di “Gratta e Vinci”.

La dinamica del furto

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Dalle immagini si vede l’uomo entrare nel negozio insieme alla famiglia, attendere che il tabaccaio si allontani per servire altri clienti e, in pochi secondi, afferrare alcuni biglietti dalla zona cassa. Subito dopo, esce tranquillamente, come se nulla fosse accaduto.

Le indagini e la denuncia

Il titolare della tabaccheria, indignato per l’accaduto, ha diffuso il video sui social per segnalare l’episodio e invitare altri commercianti alla prudenza. Ha inoltre sportato denuncia alle forze dell’ordine, consegnando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza.

Secondo quanto riferito da alcuni esercenti della zona, episodi simili si sarebbero già verificati nelle ultime settimane. Le autorità competenti stanno ora lavorando per identificare l’autore del furto e verificare eventuali collegamenti con altri casi analoghi.