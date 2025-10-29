Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo alimentare riguardante alcune confezioni di uova fresche a marchio Spinovo tuorlo rosso, per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica. Il provvedimento, pubblicato sul portale ufficiale del Ministero, interessa diversi lotti prodotti e commercializzati dall’azienda Spinovo di Bondioli Valentina, con sede dello stabilimento in via Fornace 1, a Spino d’Adda (Cremona).

I lotti coinvolti nel richiamo

Le uova interessate sono vendute in confezioni da 30 pezzi e riportano il marchio di identificazione IT U320E UE.

La data di scadenza (o termine minimo di conservazione) è compresa tra il 4 e il 19 novembre 2025.

I lotti oggetto del richiamo sono contrassegnati dalle seguenti sigle:

TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811.

Cosa fare in caso di acquisto

Il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare le uova appartenenti ai lotti segnalati e a restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

Si tratta di una misura precauzionale, disposta in seguito alla rilevazione di un possibile rischio microbiologico che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare del prodotto.

Non sono al momento segnalati casi di intossicazione o problematiche sanitarie legate al consumo delle uova in questione.

Riferimenti ufficiali

L’avviso completo è consultabile sul portale del Ministero della Salute nella sezione dedicata agli Avvisi di sicurezza e richiami alimentari, dove sono pubblicate in tempo reale tutte le segnalazioni di prodotti potenzialmente a rischio.