Un ragazzo di 17 anni ricoverato all’Ospedale dei Pellegrini nel centro di Napoli dopo essere aggredito con cocci di bottiglia in via don Giovanni Bosco, nel quartiere Arenaccia, a poca distanza da piazza Carlo III. Il giovane, che presenta tagli e lacerazioni in diverse parti del corpo, è stato trattenuto in osservazione dai sanitari ma non è in pericolo di vita.

L’aggressione nel pomeriggio

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Stella, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Secondo una prima versione fornita dalla vittima, un ragazzo di origini egiziane e residente a Napoli, l’aggressione sarebbe avvenuta da parte di alcuni coetanei che lo avrebbero circondato e colpito con bottiglie rotte. Tuttavia, la dinamica dei fatti e il movente restano ancora da chiarire.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora verificando la ricostruzione del 17enne e hanno avviato gli accertamenti sulla videosorveglianza della zona per individuare eventuali immagini utili all’identificazione degli aggressori.

Dopo il sopralluogo in via don Bosco, i militari hanno acquisito la testimonianza del giovane e stanno cercando riscontri attraverso le telecamere delle strade adiacenti.

L’indagine è in corso per accertare le circostanze dell’aggressione e l’eventuale coinvolgimento di altri giovani.