A Cercola e Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del nucleo forestale di Napoli e del nucleo parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno effettuato controlli in due autolavaggi e un’officina meccanica.
Denunce e sanzioni
I tre operai delle attività sono stati denunciati per:
Scarico non autorizzato delle acque reflue industriali
Gestione illecita di rifiuti
Ai tre imprenditori, oltre alla denuncia penale, è stata comminata una sanzione amministrativa di 7.833 euro. Inoltre, le aziende sono state sequestrate.