A Cercola e Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del nucleo forestale di Napoli e del nucleo parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno effettuato controlli in due autolavaggi e un’officina meccanica.

Denunce e sanzioni

I tre operai delle attività sono stati denunciati per:

Scarico non autorizzato delle acque reflue industriali

Gestione illecita di rifiuti

Ai tre imprenditori, oltre alla denuncia penale, è stata comminata una sanzione amministrativa di 7.833 euro. Inoltre, le aziende sono state sequestrate.