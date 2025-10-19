Un incendio di piccola entità è divampato ieri nei pressi del bar Il Poggio, in via Nuova Poggioreale a Napoli. Secondo quanto riportato, le fiamme hanno interessato alcuni sacchi di pellet in legno e un elettrodomestico, depositati vicino a un cassonetto della spazzatura.

Intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è stato lanciato da diverse persone presenti nel bar, che hanno notato il fumo e le fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno domato l’incendio in pochi minuti, evitando danni più gravi.

Cause e verifiche

Al momento non è chiaro se l’incendio sia di natura dolosa o accidentale. Le autorità competenti stanno effettuando accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

L’episodio conferma l’importanza della pronta segnalazione da parte dei cittadini e dell’intervento rapido dei soccorsi per limitare rischi e danni nelle aree urbane.