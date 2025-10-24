Una violenta aggressione ai danni di una donna malata e reduce da un intervento chirurgico si è consumata a Catania, dove la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni gravi.

L’aggressione in un esercizio commerciale

I fatti risalgono a martedì scorso e sono avvenuti all’interno di un esercizio commerciale della città etnea. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe colpito la moglie con calci, pugni e schiaffi, nonostante la donna fosse malata cronica e appena operata.

La vittima, una 31enne, è riuscita a contattare la Sala operativa della Questura di Catania per chiedere aiuto, ma la chiamata è interrotta bruscamente: l’aggressore, ancora presente sul posto, le avrebbe impedito di proseguire la segnalazione.

Le indagini e le condizioni della donna

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, trovando la donna in gravi condizioni. Trasportata in ospedale, le sono diagnosticate la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. I medici le hanno prescritto 45 giorni di riposo assoluto, ma la prognosi resta riservata a causa del quadro clinico ancora instabile.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel locale hanno permesso di ricostruire l’intera aggressione, confermando la dinamica dei fatti e la responsabilità dell’uomo, che è stato fermato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.