La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Regionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida a partire dalle 13 di oggi e fino alle 23.59. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, con fenomeni caratterizzati da rapida evoluzione e localizzata intensità.

Previsioni e rischi

I temporali potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Tra gli effetti al suolo si segnalano:

possibili allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua;

scorrimento delle acque sulle sedi stradali e rallentamenti alla circolazione;

caduta di massi o frane nelle aree collinari e montane;

danni a coperture e strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i Comuni delle zone interessate ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure, strutturali e non, previste dai piani comunali per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici attesi.

Si raccomanda inoltre di monitorare la tenuta del verde pubblico, evitare spostamenti non necessari durante i temporali e prestare massima attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.