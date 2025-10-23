Momenti di paura a Baronissi, lungo Corso Garibaldi, dove nella giornata di ieri un uomo di 77 anni è rimasto intrappolato all’interno di un ascensore. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata e ha richiesto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino e del personale sanitario dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, allertati dalla Centrale operativa del 118.

L’allarme lanciato dai condomini

A dare l’allarme sono stati alcuni condomini, che hanno segnalato il blocco del vano ascensore e la presenza dell’anziano al suo interno. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a individuare la causa del guasto.

Guasto tecnico e fumi nell’impianto

Secondo le prime verifiche, il blocco dell’elevatore sarebbe stato provocato da un malfunzionamento tecnico che ha generato anche fumi tossici all’interno del vano. I Vigili del Fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’impianto, consentendo ai sanitari di accedere e liberare l’uomo.

L’anziano sta bene

Una volta estratto, il 77enne è stato sottoposto ai controlli di routine: i parametri vitali sono risultati nella norma. Non avendo riportato conseguenze, l’uomo ha potuto fare rientro nella propria abitazione.