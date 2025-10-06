Chi si trova senza lavoro o con un reddito basso spesso si sente abbandonato, costretto ad affrontare le difficoltà quotidiane da solo. Lo Stato offre diversi strumenti di sostegno pensati per aiutare i più vulnerabili, combinando aiuti economici, formazione e orientamento professionale.

Bonus e strumenti di sostegno principali

Bonus casalinghe

Non eroga contributi diretti, ma permette di accedere a corsi di formazione gratuiti dedicati a chi svolge attività non retribuite. È necessario iscriversi all’INAIL pagando una quota annuale di 24 euro e seguire i bandi pubblicati dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Supporto Formazione e Lavoro

Riservato a persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE fino a 10.140 euro annui, prevede un’indennità mensile subordinata alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato, finalizzati a formazione e orientamento al lavoro.

NASpI

È l’indennità principale per chi perde un lavoro subordinato involontariamente, con almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. L’importo massimo mensile è di 1.562,82 euro, ridotto del 3% dal sesto mese.

DIS-COLL

Destinato ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS che restano senza lavoro involontariamente. Richiede almeno una mensilità di contributi nell’anno precedente. L’indennità corrisponde al 75% del reddito medio, fino a 1.436,61 euro, con un incremento del 25% sulla quota eccedente e riduzione del 3% dal sesto mese.

ISCRO

Pensata per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, funziona come una cassa integrazione per professionisti privi di previdenza ordinaria. Può essere richiesta una sola volta all’anno, per un massimo di sei mesi, con importi tra 200 e 800 euro mensili.

Consigli per accedere ai bonus

Per sfruttare al meglio queste opportunità, è fondamentale informarsi sui requisiti, rispettare le scadenze e seguire le procedure corrette. Combinando sostegno economico e crescita personale, questi strumenti rappresentano una rete di sicurezza concreta per chi affronta difficoltà occupazionali o temporanee riduzioni di reddito.